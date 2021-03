Una vita anticipazioni: una nuova trappola per Ursula, come andrà a finire?

Cosa vedremo nella puntata di Una vita in onda domani, 25 marzo 2021? Come avrete visto, Ursula non ha nessuna intenzione di lasciare Acacias 38 senza prima vendicarsi per quello che Genoveva le ha fatto. Ma come potrà fare del male alla donna senza prove per dimostrare quello che dice? Dirà a Felipe del piano con Santiago? Ma non ha niente in mano o almeno così sembra…Non ci resta che scoprire i dettagli con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni: domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1142 della soap spagnola. Avrete visto tra l’altro che tra Camino e Maite sta nascendo una bella amicizia, ma c’è anche dell’altro? Le due sono molto in sintonia…Agustina invece è molto delusa per quello che è successo con Ursula mentre Santiago cerca un nuovo lavoro. Ha bisogno di soldi per poter andare via dalla Spagna insieme a Marcia prima che sia troppo tardi…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 marzo 2021

Agustina ringrazia Genoveva per essersi presa cura di lei e per averle detto quello che era successo davvero con Ursula. Non immagina neppure quello che è successo davvero e che il vero nemico è ancora nella casa di Felipe a pochi passi da lei…Anche Felipe ringrazia Genoveva ed è felicissimo per come le cose tra di loro stanno andando, mai immaginerebbe il resto…

Camino va alle lezioni di pittura con entusiasmo e poco a poco la filosofia rivoluzionaria di Maite la pervade, con grande spavento e disgusto di Felicia, che vuole terminare le lezioni. Ma sua figlia non la pensa come lei..



Genoveva prepara una trappola per Ursula e e cerca di fare in modo che Felipe possa assistere alla scena… Felipe giura di usare tutta la forza della legge contro la Dicenta per far si che non possa più essere un pericolo per nessuno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 marzo 2021 su Canale 5.