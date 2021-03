Una vita anticipazioni: Ursula ruba una foto, che cosa vuole fare?

Che cosa sta tramando Margarita alle spalle di tutti? Sta facendo del male a Bellita senza che lei se ne renda conto? Che cosa le ha fatto prendere nel te? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci portano proprio alla puntata di domani, 1 aprile 2021. Un nuovo mese inizia e la soap di Canale 5 regala come sempre grandi colpi di scena. Di story line interessanti ce ne saranno anche nelle prossime puntate della soap spagnola. Avrete visto ad esempio che tra Maite e Camino c’è un feeling molto particolare, neppure le due donne riescono a dare un nome al sentimento che provano, sarà amore? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita. Ma iniziamo subito con la trama di domani, 1 aprile 2021. Ecco per voi le ultime news da Acacias 38, domani in onda la seconda parte dell’episodio 1146.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 1 aprile 2021

Emilio aveva organizzato un appuntamento per Cinta che però non si è presentata e quando la ragazza torna al ristorante per salutare il suo fidanzato e gli chiede di parlare, lui le dice che non ha tempo e deve lavorare. Antonito le spiega quindi perchè Emilio l’ha presa così male…Genoveva continua la sua amicizia con Felicia che le permette di capire anche tutto quello che succede ad Acacias 38 senza dover parlare per forza con le altre signore…Felipe intanto inizia ad avere qualche perplessità sui progetti futuri di Genoveva e ne parla con Liberto…Felicia invece fa notare a Genoveva che la relazione con Felipe va alla grande…Maite chiede a Felicia di mandare Camino a storia in una accademia ma a quanto pare la donna non ha intenzione di separarsi da sua figlia e non la trova una buona idea.

Tutti pensano che Ursula sia andata via da Acacias 38 ma a quanto pare la Dicenta sa sempre la mossa giusta da fare. E così entra in casa di Genoveva e ruba una foto, quali sono le sue intenzioni e che cosa ne vuole fare?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani, alle 14,10 su Canale 5. Appuntamento da non perdere con la soap spagnola!