Beautiful anticipazioni: Sally in crisi, resterà sola?

Sally non riesce proprio a venire a capo nel lavoro. E’ la prima a non essere soddisfatta dei suoi bozzetti e sa bene che anche Steffy e Ridge potrebbero avere qualcosa da dire. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 5 aprile 2021. La soap americana torna a farci compagnia anche a Pasquetta, che cosa accadrà? Come avrete visto, Sally è in seria difficoltà perchè a causa dei tanti problemi che ha con Wyatt non riesce neppure a concentrarsi sul lavoro…Sta davvero rischiando di perdere tutto anche perchè Steffy è sempre più esigente. Ridge e sua figlia dopo aver visto i bozzetti di Sally credono che lo stile sia quello della Spectra e proprio non possono accettare che nelle loro collezioni ci siano dei modelli di questo genere…Non hanno molta scelta quindi.

E ora scopriamo quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda nel giorno di Pasquetta. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama del 5 aprile 2021

Si mettono male le cose per Sally. Ridge e Steffy, dopo aver visto i suoi disegni con i bozzetti per la collezione, decidono che non possono prenderli in considerazione. Sally quindi inizia a credere che potrebbe essere licenziata. Non solo, non vanno bene le cose neppure dal punto di vista sentimentale. Infatti Quinn continua a mettere in dubbio la sua relazione con Wyatt. Per la Fuller Sally non è la persona giusta per suo figlio e non le basta il fatto che Wyatt abbia deciso per il momento di non sposarsi, vorrebbe anche che capisse che c’è un’altra persona che deve far parte della sua vita e questa persona è Flo. E’ lei la donna giusta, la persona con la quale dovrebbe stare insieme…

