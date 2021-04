Una vita anticipazioni: Ursula torna ad Acacias 38 e Genoveva trema

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 12 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Vi ricordiamo innanzi tutto che Una vita non andrà in onda di domenica, vedremo domani solo Beautiful e un breve episodio de Il segreto. Per cui Una vita ci aspetta lunedì pomeriggio con la prima parte dell’episodio 1153 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe non ha preso affatto bene la notizia della gravidanza di Genoveva che in pochi giorni saprà se è davvero incinta oppure no. Ma le cattive notizie per la donna non sono finite. L’avvocato di Andrade infatti le ha fatto sapere che l’uomo ha ricevuto in carcere la visita di una persona che gli ha chiesto di collaborare. Genoveva non ha dubbi: è si certo Ursula.

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 12 aprile 2021

Santiago racconta a Marcia l’attività che ha in mente, che porterà loro abbastanza benefici per iniziare una vita lontano. Il marito di Marcia spera che si possano trasferire il prima possibile a Cuba. La ragazza accetta di lavorare sodo nella posizione in cui Liberto le ha trovato … finché non scopre che è stato Felipe a parlare con l’ambasciatore. Effettivamente anche a Santiago era sembrato strano che Liberto conoscesse qualcuno in ambasciata…

Ursula ritorna ad Acacias 38 ma non viene ben accolta dagli abitanti del quartiere. La Dicenta parlando con Felicia le dice che non ha nulla di cui vergognarsi perchè in questa storia è solo una vittima e che è stato ordito un complotto contro di lei. Quando Genoveva la vede in strada, si arrabbia moltissimo ma allo stesso tempo sa che non c’è molto che possa fare per cacciarla.

Bellita continua a credere che Margarita sia una sua grande amica ma in realtà la donna sta cercando in tutti i modi di farle del male…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì 12 aprile 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.