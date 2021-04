Beautiful anticipazioni: il diabolico piano di Thomas ferisce Douglas e incastra Hope

Thomas ancora una volta ha deciso di mettere in mezzo il piccolo Douglas solo per ottenere i suoi scopi. Il bambino è completamente destabilizzato dalla presenza di Zoe nella vita di Thomas perchè per lui è Hope la sua mamma e non pensa a un’altra donna nella vita del padre. Thomas lo sa bene e sta approfittando della situazione. Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda il primo maggio 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Da non perdere chiaramente di vista, tutta la story line che riguarda la malattia di Sally. Per il momento la ragazza ha chiesto a Katie di non dire nulla ma la Logan ha già parlato con Bill di quello che sa. Tra quanto anche Wyatt verrà a conoscenza delle ultime novità? Sembra molto presto. Come reagirà quindi di fronte a questa situazione?

Quinn intanto parla con Thomas di quello che sta pianificando e gli consiglia di non illudere troppo Zoe…Ma il giovane Forrester sa bene quello che sta facendo.

Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda anche domani 1 maggio 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5. E adesso passiamo alle anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 maggio 2021

Il piccolo Douglas è rimasto molto turbato dal vedere suo padre insieme a Zoe e non riesce a capire perchè debba esserci anche un’altra donna visto che c’è già Hope. Thomas sa bene come sfruttare questa situazione tutta a suo vantaggio e per l’ennesima volta mette in crisi Hope. Thomas le dice che è pronto a rinunciare a tutto pur di stare con lei ma che deve prendere una decisione e lo deve fare il prima possibile.

