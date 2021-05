Una vita anticipazioni: Marcia tace mentre Genoveva agisce

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 11 maggio 2021? Pronti per scoprire che cosa farà Marcia adesso che sa che suo marito è morto? Potrebbe decidere di dire tutto a Felipe e quindi mettere in crisi la sua relazione con Genoveva, oppure potrebbe decidere di dare una possibilità a Israel, il fratello di Santiago che le ha detto di essere innamorato di lei…Quello che però Marcia non sa è che Israel ha avuto anche una relazione di tipo sessuale con Genoveva e questo significa persino che il figlio che lei aspetta potrebbe essere il suo. Tutte cose che Felipe mai immaginerebbe ma che a quanto pare Ursula adesso conosce ed è per questo che la Dicenta ha minacciato la vedova Bryce. Che cosa farà Genoveva? Le decisioni importanti da prendere a quanto pare sono diverse. Cerchiamo di capire cosa sta per succedere partendo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1167 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 maggio 2021

Genoveva incontra Marcia alla bottega di Lolita e la parla della gravidanza, dicendole che sa che Felipe le ha detto tutto. Marcia fa finta di essere felice per questo matrimonio e non dice nulla di quello che ha scoperto su Santiago, poi però scoppia a piangere.

Genoveva intanto continua a tramare alle spalle di tutti con l’avvocato di Andrade senza che Felipe possa sospettare niente di quello che sta succedendo. Felicia si confida con Emilio e gli dice di essere preoccupata per quello che sta succedendo con Camino. Alla fine però tra i tre sembra essere tornato il sereno. Camino quindi festeggia il Natale con la sua famiglia ma continua a pensare a Maite. Festeggiano insieme il Natale anche Genoveva e Felipe: tra di loro sembra essere tutto tranquillo…

Grazie all’aiuto di Liberto, Emilio e Josèì fanno arrestare Margarita e la donna finisce in carcere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 maggio 2021 su Canale 5.