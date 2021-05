Una vita anticipazioni: Felipe sospetterà di Genoveva dopo la morte di Ursula?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 19 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 dove si è appena consumato un omicidio. Santiago è sempre più nelle mani di Genoveva. Adesso che ha ucciso Ursula, la donna avrà tutti i modi per tenerlo in pugno. Ma il giovane, che in realtà si chiama Israel ed è il fratello del defunto marito di Marcia, vuole solo una cosa: andare via dalla Spagna e ricominciare con la donna di cui si è innamorato. Ursula stava diventando un ostacolo anche per lui. Ma non dimentichiamo che la Dicenta prima di morire ha comunque confessato tutto a Felipe. L’avvocato non le ha creduto ma nelle prossime puntate potrebbero arrivare dei clamorosi colpi di scena anche in questo senso.

Iniziamo adesso dalla trama della puntata di Una vita in onda domani 19 maggio 2021. Vedremo la seconda parte dell’episodio 1171 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 maggio 2021

Genoveva, per paura che Santiago la uccida, rivela la sua gravidanza. Quindi i due scappano dalla scena del crimine, lasciando il corpo di Ursula a terra. Mentre sono a casa dell’avvocato, Méndez e Felipe scoprono che il corpo di Dicenta è stato ritrovato.

Maite è colpita da ciò che Camino farà per lei, quindi decide di rimanere ad Acacias. Emilio sta cercando di scoprire cosa c’è che non va con sua sorella, ma la giovane donna non molla. Le signore stanno ancora cercando un corteggiatore per Camino e finalmente Rosina trova quello giusto. Maite e Camino si lasciano nuovamente travolgere dalla passione Maite inizia a dipingere una foto della sua amante nudo.

Quando Jose considera Bellita morta, l’artista inizia a reagire. Bellita si sveglia e ha qualcosa di importante da dire alla sua famiglia! La cantante ce l’ha fatta, l’antidoto che le è stato dato ha fatto effetto e non rischia più di morire! Genoveva non si lascia sconvolgere dalla notizia arrivata mentre Felipe in qualche modo crede che finalmente si sia chiuso il cerchio e che la donna abbia avuto quello che meritava. Ma non avrà nessun sospetto?

Non ci resta che vedere le prossime puntate di Una vita per scoprire che cosa succederà. Appuntamento a domani 19 maggio 2021 per scoprire quello che adesso Genoveva vuole fare.