Una vita anticipazioni: è il finto Santiago il padre del bambino che Genoveva aspetta?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda 20 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Nell’episodio di domani, vedremo la prima parte della puntata 1172 della soap spagnola. Come avrete visto, mentre Mendez era a casa di Genoveva e Felipe riceve la notizia: il cadavere di una donna è stato ritrovato poco fuori dal paese. Non sembrano esserci dubbi: il corpo ritrovato dovrebbe essere quello di Ursula. Genoveva sembra essere sotto choc mentre Felipe non sa chi possa aver ucciso la Dicenta…L’avvocato non immaginerebbe mai che dietro alla morte di Ursula ci sia la donna che sta per sposare. Eppure dovrebbe rifletterci visto che, la Dicenta gli aveva appena rivelato molte cose sul conto della vedova Bryce…

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Una vita in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 maggio 2021

Felipe vuole subito capire insieme a Mendez cosa possa essere successo a Ursula. Il commissario inizia a credere che forse Felipe gli stia nascondendo qualcosa e vorrebbe parlare con Agustina per indagare meglio. In realtà Mendez pensa che ci possano essere anche altre persone coinvolte dietro questa morte. Agustina ad esempio poteva avere un motivo per uccidere la Dicenta visto quello che è successo in passato…

La notizia della morte di Dicenta viaggia per tutta Acacias. Prima di partire per Cuba, Santiago si presenta a casa di Genoveva per reclamare i soldi e la paternità del bambino che aspetta. Felipe ha paura che si possa scoprire della sua lite con Ursula e dice a Genoveva di non avere nulla a che fare con la morte della donna. Genoveva gli dice che sarà il loro segreto…

A casa dei Domínguez, Bellita sta migliorando poco a poco, ma è sorpresa dall’improvvisa assenza della sua amica Margarita. Jose, per paura che sua moglie possa peggiorare, chiede ai vicini di non parlare dell’avvelenamento. Al momento quindi la cantante non sa nulla di quello che è successo e mai potrebbe immaginare di esser stata avvelenata…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 20 maggio 2021.