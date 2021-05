Beautiful anticipazioni: Brooke sedotta da Bill ci ricasca, e Katie?

Hope non ha ancora capito come affrontare Thomas dopo quello che Steffy le ha detto. Ma è ormai chiaro che l’ossessione dell’uomo non è mai scemata, anzi. Thomas sta organizzando un matrimonio con una donna che non ama, solo per avere Hope. Ma la Logan è pronta a questo ennesimo sacrificio oppure ha in mente qualcosa di diverso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 30 maggio 2021. Si torna anche domenica con un nuovo episodio in onda intorno alle 14 su Canale 5. E come sempre arrivano le anticipazioni che ci raccontano nel dettaglio tutto quello che succederà a Los Angeles, pronti per scoprirlo?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 maggio 2021

Ridge proprio non riesce a capire perchè sua moglie non si fidi di quello che Thomas vuole fare. Per il Forrester il figlio ha cambiato vita, ha voltato pagina e adesso cerca di iniziare una nuova vita al fianco di Zoe. Ma Ridge si sta davvero sbagliando, sta prendendo in granchio clamoroso. E non si è reso neppure conto che per difendere Thomas sta perdendo Brooke. Sua moglie ormai è sempre più distante e mentre Ridge trova conforto nelle parole di Shauna, la sola che sembra capirlo, Brooke invece è sempre più vicina a Bill. A quanto pare quella scintilla che c’è da sempre tra i due, ha ricominciato a brillare e forse ancora una volta, la Logan si lascerà sedurre dalle parole di Bill che come sempre sa quali tasti toccare per avvicinarsi a lei. E Katie?

Appuntamento a domani quindi, su Canale 5. Con una bella sorpresa per il pubblico della rete e i fan de Il segreto. Infatti per chi non avesse visto l’episodio in prima serata, Il segreto torna con il gran finale nel pomeriggio di domenica. Buon fine settimana in compagnia delle soap di Canale 5.