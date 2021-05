Beautiful anticipazioni: Thomas trema, nasce la triplice alleanza

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 1 giugno 2021? Inizia un nuovo mese all’insegna della soap americana. Sono ben 4 le soap che terranno compagnia al pubblico di Canale 5 e sul nostro UNF potrete leggere le anticipazioni di tutte le soap: da Una vita passando per Wr Wrong e Love is in the air le due nuove serie scelte da Mediaset per l’estate 2021. Ma torniamo a Los Angeles con le ultime news clamorose: come avrete visto nell’ultimo episodio in onda c’è stato uno strano riavvicinamento tra Brooke e Bill. Spencer è il solo che sembra dare retta a Brooke e che la capisce quando parla di Thomas e di quanto possa essere pericoloso per Hope. Alla fine i due si sono baciati ma la Logan si è subito pentita per quello che ha fatto, soprattutto nel rispetto di Katie che di certo non merita questo atteggiamento. Cosa accadrà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 giugno 2021

Finalmente dopo aver parlato con Steffy, Hope si rende conto di tutto quello che è successo e vuole tornare anche a fidarsi di Liam. Tra i tre nasce una strana alleanza che ha un solo scopo: dimostrare a tutti che Thomas è ancora ossessionato da lei, che sta usando Zoe e che sta anche facendo del male al piccolo Douglas. I tre insieme elaborano un piano che dovrebbe servire a smascherare pubblicamente Thomas, per evitare che per l’ennesima volta si possa poi giustificare. Ma che cosa faranno? Come vi abbiamo già detto sta per arrivare un clamoroso colpo di scena proprio nel giorno del matrimonio di Thomas e Zoe che sarà una cerimonia scoppiettante e da non perdere!

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful. Vi ricordiamo tra l’altro che questa settimana si andrà in onda anche il 2 giugno giorno di festa. Le soap di Canale 5 non si fermano.