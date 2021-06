Una vita anticipazioni: Genoveva pronta a commettere un altro omicidio?

Chi pagherà per l’omicidio di Ursula? Santiago si deciderà finalmente a dire che è stato lui su ordine di Genoveva a uccidere la Dicenta oppure vuole aspettare che la sua alleata faccia qualcosa? Ma di certo Genoveva non ha nessuna intenzione di aiutare Marcia. O almeno questo pensavamo. La donna però si è resa conto che se Marcia resterà in carcere, Felipe non andrà avanti con i preparativi del matrimonio e questo non lo può accettare. Farà quindi qualcosa che possa permettere a Marcia di uscire dal carcere? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 4 giugno 2021. Nella prossima puntata della soap spagnola vedremo cosa accadrà: in onda domani la prima parte dell’episodio 1180 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 giugno 2021

Felipe cerca in tutti i modi di spiegare a Mendez che Marcia non ha nulla a che fare con la morte di Ursula e che le prove che ha raccolto potrebbero essere l’ennesima macchinazione della donna. Ma Mendez sembra essere convinto di quello che ha in mano e invita a Felipe e fargli fare il suo lavoro. Josè ha fermato Julio, pensando che il giovane volesse in qualche modo fare del male a Bellita. Ma come ha raccontato a Emilio, il ragazzo spiega a Josè di essere un semplice fan e di volere solo incontrare la sua beniamina. Ma siamo davvero sicuri che si tratti di un ammiratore? Josè sembra credere alle parole del giovane che conosce benissimo tutte le opere musicali e teatrali di sua moglie.

Liberto tiene il muso a sua moglie dopo quello che è successo nella bottega di Maite ma non le dice, almeno per il momento, nulla di quello che ha visto. Rosina si scusa con lui ma si rende conto che Liberto è abbastanza riflessivo e capisce che sta succedendo qualcosa…Mai però potrebbe immaginare cosa…Genoveva intanto si sente poco bene e Felipe le chiede come mai non gli abbia detto nulla. La donna sottolinea che in questo momento a quanto pare lei e il bambino non sono nelle sue priorità visto che mette prima il lavoro…La donna intanto riceve una lettera dall’avvocato di Andrade che le dà un appuntamento…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 giugno 2021 su Canale 5.