Una vita anticipazioni: il quadro di Camino fa scandalo, Felicia sospetta?

Segnate gli appuntamenti sul calendario perchè Una vita ci aspetta anche al sabato sera da questo fine settimana. Si andrà quindi in onda con un doppio appuntamento oggi. Al pomeriggio Una vita andrà in onda alle 15 circa su Canale 5, mentre poi ci aspetta in prime time su Rete 4. E allora iniziamo con le anticipazioni, partendo dalla trama della puntata di Una vita del 12 giugno 2021, puntata del pomeriggio su Canale 5. Dovrebbe andare in onda l’episodio integrale di Acacias 38 numero 1185.

Come avrete visto, Josè è sotto shock dopo aver appreso da Julio che potrebbe essere suo padre. Il marito di Bellita però non sembra accettare questa cosa ed è come arrabbiato dalla rivelazione fatta da Julio, che cosa teme? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 12 giugno 2021

Il commissario decide di liberare Marcia dopo che la sentinella ha rilasciato dichiarazioni a favore della donna. Felipe va a cercarla e insieme tornano ad Acacias. Marcia riceve una lettera da Ursula. I signori di Acacias celebrano il successo di Felipe come avvocato. Santiago schiva un attacco di coltello inaspettato: è il tentativo di Genoveva di vederlo morto, il giovane capirà che si tratta della sua “alleata”?

Jose è ancora pietrificato dopo la notizia che Julio gli ha dato, non sa come reagire. Ne parla ad Emilio e chiede la sua discrezione.

Maite si prepara per la sua esposizione e alla fine decide di appendere il quadro del nudo di Camino alla mostra. Tutti gli ospiti sono sorpresi dalle opere in mostra. Felicia scopre il dipinto del nudo di Camino e inizia a sospettare cose che mai avrebbe voluto immaginare. La scelta di Maite probabilmente avrà diverse conseguenze…

Alla fine, Arantxa dice a Cesáreo che sta lasciando Acacias e gli chiede di andare con lei. Ma l’uomo, colto anche alla sprovvista da questa proposta, non sa che cosa fare e a quanto pare non accetta… La famiglia di Bellita si prepara per salutare per sempre Arantxa ma sarà davvero un addio?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 giugno 2021 nel pomeriggio di Canale 5.