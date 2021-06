Beautiful anticipazioni: la malattia di Sally e tutti i dubbi sulla gravità

Flo vorrebbe che tra Sally e Wyatt la situazione fosse chiara, che lei finalmente gli dicesse tutto della sua malattia e che il ragazzo le spiegasse come stanno davvero le cose. Ma Wyatt dirà in modo diretto e chiaro a Sally che le starà vicino come amico e non come fidanzato? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 13 giugno 2021. Una nuova puntata della soap ci aspetta di domenica e come sempre le nostre anticipazioni ci raccontano tutto quello che potrebbe succedere e succederà a Los Angeles nelle prossime puntate. Vediamo quindi le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 giugno 2021

Flo si confida con sua madre. Per lei non è semplice vedere Wyatt al fianco di Sally ma sa che il suo fidanzato lo fa solo a fin di bene e che sta cercando di aiutare la sua ex ragazza come può. Ma si augura che il prima possibile la Spectra possa raccontare tutto della sua malattia. E alla fine Sally lo fa. Dice a Wyatt che sta molto male, più di quello che si possa pensare e che le resta davvero molto poco da vivere. Wyatt le dice che sapeva tutto e che starà al suo fianco fino a quando sarà necessario. Non potrebbe mai lasciarla sola in un momento così difficile.

Il pubblico che segue con passione la soap americana però inizia ad avere qualche dubbio su tutto quello che Sally ha raccontato fino a questo momento. Ma siamo davvero sicuri che la ragazza sia malata e che stia morendo? E perchè una dottoressa dovrebbe essere sua complice in questa storia? Sarà una estate ricca di colpi di scena perchè questa story line ci regalerà davvero spunti molto molto interessanti!

Vi ricordiamo che domenica dopo Beautiful andrà in onda Una vita con una doppia puntata in replica, rivedremo infatti gli episodi visti su Rete 4 in prima serata.