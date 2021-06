Beautiful anticipazioni: Brooke fine dei giochi, Ridge tronca

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 22 giugno 2021 su Canale 5? Come avrete intuito ne vedremo delle belle visto che il piano di Quinn ha funzionato alla perfezione. La donna voleva provocare scompiglio, voleva mettere in crisi la relazione tra Ridge e Brooke e a quanto pare, il suo piano ha funzionato. Non ci resta che scoprire quello che succederà nel prossimo imperdibile episodio della soap americana in onda domani, il 22 giugno su Canale 5. Quale sarà la reazione dei presenti, dopo il video del bacio tra Brooke e Bill che davvero nessuno si aspettava?

Vediamo tutti i dettagli con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 giugno 2021

Brooke sa bene che Quinn ha fatto la mossa giusta e pensa quindi di dire tutto a Ridge prima che possa scoprire da solo quello che è successo. Ma la donna non fa in tempo perchè purtroppo le immagini di quel maledetto bacio vengono mostrare davanti a tutti. Per lei forse sarà anche stato un errore, una debolezza, ed era anche un momento in cui lei e Ridge si erano lasciati. L’imprenditore però no, lui è in coppia con Katie e Brooke baciandolo, ha anche tradito la fiducia di sua sorella. Steffy è sotto choc, come del resto tutti i presenti. Ridge reagisce malissimo vedendo scorrere le immagini di quel maledetto bacio tra sua moglie e Bill. E se la prende proprio con Spencer, sferrandogli un pugno magistrale…E Katie come reagirà? Accetterà le scuse di sua sorella e quelle di Bill o anche lei deciderà di mettere fine a questa relazione dopo l’ennesimo passo falso di Spencer?

Appuntamento alla puntata di Beautiful in onda domani, 22 giugno 2021, per scoprire che cosa accadrà! La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 a seguire poi le nuove puntate imperdibili di Una vita.