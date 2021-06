Una vita anticipazioni: Andrade svela a Marcia la verità su Genoveva?

Non c’è pace per Marcia e Santiago, ancora una volta Mendez va a fargli visita. Ma che cosa vorrà questa volta da loro? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 24 giugno 2021. Mendez ha fiutato la giusta pista. Ha capito che probabilmente Santiago ha un legame con Genoveva e che i due potrebbero aver programmato l’omicidio di Ursula. Adesso però ha bisogno di tutte le prove per dimostrare questa nuova tesi ed è per questo che vuole parlare con Marcia. La brasiliana dal canto suo avrebbe potuto dire a Felipe chi è davvero Santiago ma non lo ha fatto. Non vuole infatti che il bambino che Genoveva aspetta cresca senza un padre. Quello che nessuno sa in questa complicata vicenda è che il bambino di Genoveva probabilmente è figlio di Santiago…

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Una vita di domani, 24 giugno. In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1164 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 giugno 2021

Marcia vedendo Mendez si spaventa, pensando di poter rischiare di tornare in carcere. Ma in realtà il commissario vuole solo parlare con la donna. Non solo, ha anche qualcosa da dirle. Andrade è in fin di vita ma ha chiesto di parlare con Marcia. E Mendez vuole che lei lo incontri per capire ci sono possibilità di scoprire cose importanti…Santiago non sembra essere d’accordo, ha forse paura che Andrade possa rivelare anche altro a Marcia?

Emilio cerca di spiegare a sua sorella che la relazione con Maite non può andare avanti. La ragazza non ha nessuna intenzione di troncare questa storia d’amore, amando moltissimo la donna. Emilio non può tollerare che questo succeda ed è molto chiaro con sua sorella.

Santiago va da Genoveva e per l’ennesima volta la minaccia: qualora succedesse qualcosa a Marcia, lui non avrebbe problemi a ucciderla con le sue mani. Liberto, spinto anche dalla reazione che Rosina ha avuto di fronte alla relazione tra Maite e Camino, decide di prendere una posizione. Non vuole essere accusato neppure da Felicia e per questo chiede a Maite di lasciare l’appartamento dove sta vivendo da quando è arrivata ad Acacias 38. Rosina dal canto suo prova a consolare Felicia e le dice che Camino non ha nessuna colpa, che la responsabilità è tutta di Maite che è il demonio. Mendez informa anche Felipe di quelle che sono le ultime volontà di Andrade…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 24 giugno 2021.