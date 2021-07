Beautiful anticipazioni: i sospetti di Flo, scopre le bugie di Sally?

Tornano come sempre le nostre anticipazioni: pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 4 luglio 2021? Come sempre ne vedremo delle belle a Los Angeles e nelle prossime puntate della soap americana, la story line che riguarda Sally tornerà a essere molto intrigante per tutto il pubblico che si chiederà come andrà a finire questa storia. Sally infatti è stata smascherata: non è malata e sta solo fingendo per tornare insieme a Wyatt. Solo una mente diabolica e perversa poteva arrivare a tanto per avere un uomo. Flo però inizia a essere un po’ troppo sospettosa e nota delle cose che Wyatt non vede. La dottoressa Escobar dal canto suo invita Sally a smetterla con questa storia. Ma la Spectra sa come gestire la sua amica con la promessa di realizzare il suo sogno: quello di lavorare nel mondo della moda…E adesso torniamo alle anticipazioni: cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani? Ecco per voi le ultimissime da Los Angeles…E anche da Las Vegas!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 luglio 2021

Sembra che Katie abbia deciso in qualche modo di voltare pagina e di dare a Bill una nuova possibilità. L’imprenditore le ha spiegato in tutti i modi che quello che è successo con Brooke è stato uno sbaglio. Wyatt intanto deve far capire a Sally che le starà vicino ma che non ha nessuna intenzione di stare con lei anche se la ragazza si è detta pronta a curarsi, qualora la loro storia d’amore ricominci. Flo ha capito che c’è qualcosa di marcio in questa vicenda e vuole vederci chiaro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta anche questa settimana di domenica. Vi ricordiamo che a seguire andranno in onda gli episodi di Una vita in replica. E poi il pomeriggio si concluderà con L’Isola di Pietro.