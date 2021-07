Una vita anticipazioni: Felipe ha capito tutto, come incastrerà Genoveva?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 16 luglio 2021? Come avrete capito, Felipe è molto combattuto: l’avvocato ha deciso di tornare a casa con Genoveva ma la tratta con molta sufficienza e non crede fino in fondo alle sue parole. Dall’altro continua a chiedersi per quale motivo Marcia avrebbe dovuto inventarsi tutta quella storia che riguarda Santiago. Cerca di mettere insieme tutti i tasselli senza dimenticare che sua moglie aspetta un bambino, suo figlio. Quello che Felipe non sa è che il figlio di Genoveva dovrebbe essere in realtà figlio di Santiago…Ma cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Iniziamo con la trama di domani, vedremo infatti su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1208 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 16 luglio 2021

Camino e Felicia continuano a litigare, la ragazza non sembra essere disposta a cedere alle richieste di sua madre. I nervi sono sempre più tesi mentre Maite in carcere continua a subire le angherie delle altre detenute. Sembra che tutti vogliano che Camino sposi Ildefonso, ma lei che cosa vuole?

Genoveva ripensa al momento in cui si è messa in ginocchio davanti a Felipe per chiedergli di fidarsi di lei. Stenta a credere che si sia umiliando in questo modo. Eppure lo sta facendo. Laura cerca di capire che cosa sta succedendo tra Genoveva e Felipe, rendendosi conto che c’è qualcosa che non va. Felipe parla con Mendez e scopre che Marcia non gli ha mentito: Santiago non è suo marito ma il fratello dell’uomo. L’avvocato spiega a Mendeze che Marcia pensava davvero che fosse suo marito, non sapeva neppure che avesse un fratello gemello. Tutto fa pensare quindi che la brasiliana non abbia mentito. Adesso tocca a Felipe scegliere da che parte stare…Alla fine l’avvocato si rende conto di quello che è successo: Genoveva ha fatto tutto questo, solo per avere lui. Ha ucciso Ursula per impedirgli di tornare con Marcia…Adesso però bisogna provarlo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 16 luglio 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.