Una vita anticipazioni prima serata: tra Felipe e Genoveva è guerra, la dark lady sarà smascherata?

Tutti gli abitanti di Acacias 38 sono ancora molto provati per la tragica morte di Marcia. Ovviamente la persona più colpita da questa vicenda è Felipe che non riesce a credere che sia successo. Non solo, tra lui e Genoveva le cose vanno sempre peggio. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda oggi sabato 24 luglio 2021 nella prima serata di Rete 4. Come sempre anche oggi su Rete 4 assisteremo a ben due episodi lunghi. Dovrebbero andare in onda questa sera l’episodio 1214 in modo integrale e l’episodio 1215 forse tagliato…Ma torniamo adesso nel quartiere più famoso di Spagna, con le anticipazioni per questa nuova puntata della soap di Rete 4.

Una vita anticipazioni: la trama della prima serata 24 luglio 2021

Casilda è molto turbata per la morte di Marcia ma è una delle poche persone che erano vicine alla brasiliana. Con coraggio quindi, deve mettere via tutti gli oggetti che sono appartenuti alla ragazza. Camino non vede l’ora di ritrovare Maite dopo la scarcerazione della donna ma Emilio continua a pensare che non sia una buona idea questo incontro. Le intenzioni della ragazza sembrano essere diverse…Maite, appena uscita di prigione, dice addio a Camino e parte per Parigi, gettando la giovane nella disperazione. Camino è davvero disperata per quello che sta succedendo…Julio tenta di parlare con Bellita per difendere Josè Miguel, ma la donna lo caccia malamente; il giovane aveva solo cercato di spiegare che Josè non aveva nessuna colpa in questa storia, non immaginava neppure di avere un figlio, frutto di una relazione tra due ragazzi che erano davvero dei bambini quando tutto è successo… Alodia, stanca della situazione, dà le dimissioni, ma la signora Del Campo le respinge e la prega di rimanere.

Servante racconta a ruota libera fatti privati di Felipe e Marcia a un avventore della pensione, ma Cesareo capisce subito che si tratta di un giornalista e gli requisisce il taccuino. Casilda propone alle compagne della soffitta di organizzare una colletta per comprare un angelo di marmo per la lapide di Marcia; per raccogliere il denaro, venderanno i fazzoletti che la brasiliana aveva ricamato con l’intenzione di venderli a Cuba. I giornali parlano dell’omicidio e fanno cenno a un triangolo amoroso tra Marcia, Santiago e Felipe.

Laura racconta a Genoveva che Felipe ha pagato una corona per il funerale di Marcia e la signora si innervosisce molto per quello che ha scoperto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi, 24 luglio 2021 su Rete 4 come sempre in prima serata. Un doppio episodio assolutamente da non perdere.