Beautiful anticipazioni: Steffy in recupero, che ne sarà di Sally?

Inizia un nuovo mese in compagnia di Beautiful e come sempre ne vedremo delle belle, che cosa succederà ad agosto 2021? Iniziamo proprio con le anticipazioni di domani, 1 agosto 2021, che ci rivelano tutto quello che accadrà in quel di Canale 5 con i nuovi episodi della soap americana tanto amata in Italia. Nell’ultimo periodo è successo davvero di tutto: Wyatt e Flo hanno scoperto che per settimane Sally ha mentito sulle sue condizioni di salute e che non è affatto malata. La Spectra aveva detto a tutti di essere in fin di vita, e aiutata della dottoressa Escobar aveva anche raccontato di avere solo pochi giorni prima di morire. Per fortuna Flo ha scoperto tutto e, seppur rischiando la sua di vita, alla fine l’ha smascherata. Nelle prossime puntate quindi vedremo di capire che cosa ne sarà di Sally e che cosa Wyatt deciderà di fare con lei…Intanto c’è grande ansia per le condizioni di salute di Steffy che dopo l’incidente in moto, deve iniziare la riabilitazione…

Vediamo quindi che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 1 agosto 2021

Le condizioni di salute di Steffy non sono preoccupanti ma comunque la ragazza ha fatto un incidente stradale e ha diversi problemi da superare. I traumi riportati si sentono tutti e se in un primo momento la figlia di Ridge aveva rinunciato ad assumere dei farmaci, adesso inizia a pensare di aver bisogno degli antidolorifici…Intanto Liam rassicura Steffy e le dice di non preoccuparsi per la bambina. Lui e Hope si prenderanno cura della piccola Kelly per tutto il tempo in cui sarà necessario…

Appuntamento quindi a domani per scoprire che cosa succederà nelle prossime imperdibili puntate della soap di Canale 5. Vi ricordiamo che Beautiful va in onda anche questa settimana di domenica, dopo la soap americana, vedremo una nuova puntata di Una vita.