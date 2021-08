Beautiful anticipazioni: Sally sbugiardata, resterà sola?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 agosto 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Avrete visto che ormai Sally è stata smascherata. Wyatt è rimasto scioccato dal livello di bugie raccontato dalla sua ex fidanzata. E dopo il ricovero per l’attacco di panico della Spectra, adesso è arrivato il momento di informare anche le altre persone di quello che ha fatto e detto. Sally infatti non ha mentito solo a Wyatt ma anche a tutta la famiglia Forrester che l’ha supportata. E tra le persone manipolate da Sally in questa storia, c’è ovviamente anche Katie che era in ospedale proprio quando tutto è iniziato. Non una casualità. Sally infatti sapeva che Katie le sarebbe stata vicino e che avrebbe fatto anche da tramite con Wyatt. Come reagirà Katie di fronte a questo ennesimo colpo basso subito? E’ ancora turbata per il bacio che c’è stato tra Brooke e Bill, anche questa novità potrebbe destabilizzarla. Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà adesso, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 agosto 2021

Mentre il dottor Finnegan si prende cura di Steffy e cerca di capire che cosa fare con i farmaci da darle, Wyatt e Flo devono affrontare le conseguenze di quello che Sally ha fatto. Il giovane Spencer stenta ancora a credere che la sua ex possa aver raccontato tutte quelle bugie ma alla fine, deve solo ammettere che è successo e che tutti hanno creduto ai racconti di Sally. Ora Flo e Wyatt non solo devono decidere che cosa fare con Sally ma devono anche informare le altre persone in merito ai fatti. La prima a sapere quello che è successo sarà Katie che di certo resterà senza parole scoprendo che Sally è arrivata a inventarsi persino una finta malattia…

