Una vita anticipazioni: Mendez troverà il modo di incastrare Genoveva?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata prevista per il 4 agosto 2021. Domani andrà in onda alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1221 di Acacias 38. Come avrete capito, Felipe si è ormai reso conto che Genoveva gli ha raccontato molte bugie e non sa più a cosa credere anche se sua moglie continua a negare di avere avuto a che fare con la morte di Marcia e respinge ogni accusa. Dal canto suo il commissario Mendez invece, crede sempre di più che la moglie di Felipe abbia ordinato, quanto meno, questo omicidio. In realtà avrebbe anche un testimone che sembra averla vista ma Cesario non se la sente di dire che quella donna nel parco era al 100% Genoveva…La moglie di Felipe ha le ore contate prima di finire in carcere?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 agosto 2021

Felipe incalza Genoveva e l’accusa apertamente di essere implicata con Santiago nell’omicidio di Marcia; dopo che anche Mendez si presenta a casa sua per metterla sotto torchio e intimidirla, la donna si affretta ad assicurarsi l’obbedienza della domestica Laura e i servizi del fidato avvocato Velasco. Lolita vuole rimandare a data da destinarsi il battesimo di Moncho perché non sa più chi scegliere tra Fabiana e Carmen per il ruolo di madrina. Mendez elimina Santiago Becerra dai sospettati dell’omicidio di Marcia e pianifica una nuova strategia. Laura promette lealtà a Felipe e lui le dice che la pagherà per qualsiasi informazione utile. Mendez promette a Felipe che l’assassino di Marcia pagherà per quello che ha fatto.

Mentre Cinta e Bellita discutono per i preparativi delle nozze, Camino rimane del tutto indifferente davanti al figurino del proprio abito. Arriva intanto il giorno del battesimo…

