Beautiful anticipazioni: Sally paga le conseguenze delle sue azioni

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 7 agosto 2021? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5 in onda come sempre alle 13,40. Nessuna pausa estiva al momento per Beautiful che continua ad andare in onda e allora non potevano mancare le nostre anticipazioni con le ultimissime news per voi. In questi giorni abbiamo iniziato a conoscere un nuovo personaggio che presto diventerà protagonista. Parliamo del dottor Finnegan che si avvicinerà molto a Steffy. Tra i due ci sarà una storia? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 agosto 2021

Come avrete visto per Sally è arrivato il momento di fare i conti con la cruda realtà. Adesso si dovrà scontrare con tutte le persone alle quali ha mentito. Katie ad esempio è davvero molto turbata perchè aveva accolto Sally come una figlia e non si aspettava di essere pugnalata alle spalle in questo modo...Brooke continua a sperare che dopo quello che è successo Ridge capisca che è lei la donna della sua vita e che tra di loro possa tornare il sereno. Ne parla con Donna sperando che presto tutto questo possa succedere…Mentre Wyatt si rende conto di essere più che fortunato ad avere Flo al suo fianco, Sally e Katie sono protagoniste di una brutta discussione.

Intanto Steffy riceve una visita a sorpresa: il dottor Finnegan si è presentato a casa sua per farle un saluto. Ma che cosa vuole davvero da lei? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 7 agosto 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che dopo Beautiful andrà in onda una nuova puntata di Una vita come sempre alle 14,10 su Canale 5.