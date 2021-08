Una vita anticipazioni: Genoveva torna a casa, Felipe cosa farà?

Si torna anche al sabato sera su Rete 4 questa settimana quindi doppio appuntamento al sabato per il pubblico di Una vita. Iniziamo come sempre dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 21 agosto 2021, in onda su Canale 5. Genoveva, come avrete visto, è ormai pronta a lasciare il carcere. E’ durata davvero molto poco la sua permanenza in cella. La donna ha ancora tutte le carte in regola per dimostrare di non essere coinvolta nell’omicidio di Marcia anche se ben sappiamo che invece è stata lei a uccidere la brasiliana. Ma Felipe, crederà a sua moglie questa volta oppure no? Non ci resta che scoprire tutto quello che succederà con le anticipazioni di Una vita. Domani vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1231 di Acacisa 38 e come sempre, le ultime news dalla Spagna sono per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 agosto 2021

Felicia recupera dal cestino il biglietto del concerto che le aveva regalato Marcos, nella speranza di vederlo e scusarsi, ma lui non si presenta allo spettacolo; l’indomani, la donna lo vede passeggiare con una misteriosa accompagnatrice. Parlando con Jacinto, Fabiana capisce che c’è lo zampino di Servante dietro alle disavventure idrauliche di Liberto e Rosina. Ramon annuncia a Carmen e Antonito la propria intenzione di entrare in politica. Tutti gli stratagemmi messi in atto da Bellita per dissuadere Josè Miguel dal partire per gli Stati Uniti falliscono e l’uomo ne è anzi sempre più entusiasta.

Mendez informa Felipe di quelle che sono le ultime novità su Genoveva. Gli dice che la donna è stata scarcerata e che probabilmente sta per tornare a casa. Felipe stenta a credere che possa essere vero ma è così…Mendez spiega per quali motivi la donna è stata liberata. L’avvocato Velasco è un osso duro e di certo ha trovato il modo per far credere a tutti che Genoveva sia innocente. Felipe è davvero sconvolto…Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5 e poi come sempre al sabato in prime time invece su Rete 4.