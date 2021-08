Beautiful anticipazioni: tra Brooke e Ridge la fiera degli equivoci, finisce così?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 29 agosto 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana. Cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo ! In questi ultimi episodi abbiamo visto che è successo un po’ di tutto soprattutto per quello che riguarda la story line che vede Ridge e Brooke protagonisti. Lo stilista ancora non lo sa ma è caduto nel tranello ordito da Shauna e Quinn che hanno organizzato un piano per far si che lui firmasse i documenti del divorzio e sposasse in gran fretta la madre di Flo. Ovviamente Ridge, che era ubriaco perso, non ricorda nulla di quel giorno. E intanto Quinn ha fatto anche in modo che Bill iniziasse a corteggiare di nuovo Brooke. Ridge ha ascoltato un pezzo di conversazione e ha iniziato a credere che tra i due stesse risbocciando qualcosa…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 agosto 2021

Shauna ha raggiunto Ridge e gli ha spiegato che deve fidarsi di lei e considerarla anche una buona amica con la quale parlare, se proprio non riesce a immaginarla come donna da avere al suo fianco. Ridge quindi le dice di aver visto Bill e Brooke insieme. Inoltre sembra aver anche capito che Brooke abbia detto a Spencer che lo ama. Ma a quanto pare ha frainteso il discorso che la Logan ha fatto. Ed ecco che si sta per innescare un nuovo equivoco…Brooke infatti va a trovare Ridge per parlare e lo trova in camera da letto con Shauna. I due riusciranno prima o poi a rendersi conto che ci sono solo dei problemi non creati da loro che gli impediscono di stare insieme?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 14 di domenica. E poi si ricomincia con una nuova settimana all’insegna delle soap di Canale 5.