Beautiful anticipazioni: per Katie finisce qui, Brooke vorrebbe riprovarci

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 10 settembre 2021? Ennesima delusione in arrivo per Katie che pensava di aver trovato in Bill l’uomo della sua vita, la persona con cui invecchiare. Ma purtroppo le cose stanno in modo diverso e forse la Logan lo ha sempre saputo. Ha sempre saputo che Spencer ha un debole per Brooke e che tutte le altre donne venute dopo, sono state un ripiego, visto che non poteva averla. Oggi però Katie non ha più intenzione di essere la ruota di scorta di nessuno ed è per questo che, dopo aver chiarito la sua posizione, ha deciso di prendere una decisione importante. Lo fa per il suo bene e anche per il bene del piccolo Will che ha bisogno di avere al suo fianco una mamma felice non una donna insoddisfatta…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 settembre 2021

E’ chiaro quindi che al momento il piano di Quinn sembra aver funzionato anche se, come Eric aveva detto a sua moglie, Ridge e Brooke sono legati da qualcosa che va ben oltre…Mentre Shauna cerca di capire che cosa ne sarà di lei, Katie senza più esitazioni ma travolta dalle lacrime dice a Bill che il loro matrimonio è finito, non si può andare avanti in questo modo.

Shauna, con il supporto datole da Quinn, aspetta di sapere come evolve il colloquio tra Brooke e Ridge; quando le due donne si incontrano, Shauna chiarisce a Brooke che ora è lei la consorte di Ridge: lui la ama, e al contrario della Logan, lei non lo tradirà mai. Brooke però non ha nessuna intenzione di mollare la presa anche se Ridge sembra essere ancora scosso dalle parole che ha sentito. Che ne sarà di loro? Capiranno che dietro a tutta questa macchinazione c’è lo zampino di Quinn che ancora una volta, in modo diabolico come solo lei sa fare, si è presa gioco di tutti? Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire tutti i dettagli.