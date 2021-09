Beautiful anticipazioni: Brooke delusa torna con Bill? Spencer ci prova

Sono tutti focalizzati sulle loro vicende amorose tanto da non rendersi conto di quello che sta succedendo a Steffy. Nessuno ha fatto caso a quello che la ragazza ha passato dopo l’incidente e nessuno a quanto pare si è reso conto della sua dipendenza. Ma come andrà a finire? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 settembre 2021. La soap americana ci aspetta come sempre alle 14 per l’episodio domenicale e i colpi di scena non mancheranno. Facciamo il punto della situazione: Ridge ha deciso che non vuole dare ancora una possibilità a Brooke. Le parole che lei ha usato per Bill lo hanno ferito. Katie, che ha ascoltato la conversazione tra Bill e Quinn lo ha lasciato. Ma la Logan e sua sorella non sanno ( e neppure Ridge lo sa) che purtroppo sono tutti vittime di una macchinazione che la Fuller sta portando avanti. E Ridge non immagina neppure che la donna che crede essere una confidente sincera, Shauna, in realtà, è in combutta con la moglie di Eric…E ora che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 settembre 2021

Bill spiega a Brooke quello che sta succedendo e le dice che Katie ha scoperto tutto. Le dice che adesso è di nuovo un uomo libero, libero di amarla. E la esorta a lasciarsi andare e a vivere con lui questo sentimento. Ma Brooke, almeno per il momento, si sente ancora legata a Ridge e continua ad avere interesse nel ricucire questo legame, senza gettar via il matrimonio. Zoe e Carter intanto sembrano avere un certo feeling, tra di loro sta nascendo qualcosa di bello? Senza che nessuno se ne renda conto, Steffy nella sua disperazione, continua a usare gli antidolorifici. Ormai ne è praticamente dipendente e finisce l’ennesima boccetta. Qualcuno capirà il disagio che la ragazza sta affrontando?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani pomeriggio come sempre di domenica alle 14. Vi ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica e almeno per la prossima settimana, continuerà a essere così. Appuntamento quindi alle prossime anticipazioni.