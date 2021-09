Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge pronti per un altro matrimonio?

Tutto pronto per la nuova puntata di Beautiful mancano solo le nostre anticipazioni che arrivano come sempre puntualissime. Che cosa accadrà nella prossima puntata della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 settembre 2021. Avrete visto che Brooke ha iniziato a sospettare qualcosa. Ci sono molti tasselli da mettere insieme ma la Logan, che non è stupida, ha capito che Quinn e Shauna stanno tramando qualcosa alle spalle di tutti ed è per questo che inizia a cercare le prove per dimostrare la sua tesi. Al momento Ridge non sembra crederle ma la Logan potrebbe allearsi con Katie, che conosce molto di questa storia…E forse anche Bill potrebbe dirle qualcosa di importante per dimostrare la sua teoria. Brooke deve fare molto in fretta visto che Quinn sta organizzando un secondo matrimonio per Shauna e Ridge…I due si sposeranno di nuovo? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 settembre 2021

Quinn è inarrestabile. Non le interessa niente di quello che Shauna sta provando, delle sue insicurezze. Non le lascia neppure godersi questo momento, nel tentativo di costruire qualcosa con Ridge. La Fuller va dritta per la sua strada perchè ha un solo obiettivo: piegare Brooke. Quello che ha fatto fino a questo momento non le basta, vuole di più, molto di più. Il matrimonio tra Ridge e Shauna è stato celebrato a Las Vegas, senza parenti e amici, senza nessun testimone per questo motivo Quinn ha deciso di proporre ai suoi due amici di fare una seconda cerimonia, questa volta in casa, come nelle migliori tradizioni. Ma Ridge fino a qualche giorno fa era ancora intenzionato a stare con Brooke e ad annullare questo matrimonio, cosa farà adesso? Lo scopriremo seguendo le prossime puntate di Beautiful che come sempre saranno ricchissime di colpi di scena…Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli!