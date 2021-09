Beautiful anticipazioni: il piano di Quinn e il matrimonio bis

Shauna ha spiegato a Wyatt quanto per lei conti il rapporto che ha con Ridge. E ci crediamo davvero che i suoi sentimenti siano sinceri ma il modo in cui è arrivata a Ridge non è quello che una donna innamorata dovrebbe scegliere e presto Shauna potrebbe pagare le conseguenze del suo gesto anche perchè Brooke, che non è l’ultima arrivata, ha capito che c’è qualcosa di losco in tutta questa situazione…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 30 settembre 2021. Un nuovo appuntamento con la soap di Canale 5 e tanti colpi di scena. Come avrete visto negli ultimi episodi infatti, anche Bill ha avuto una conversazione con suo figlio e ha iniziato a riflettere sull’importanza che Katie ha e ha avuto nella sua vita….Intanto Brooke cerca di capire in che modo Quinn possa aver avuto a che fare con il matrimonio di Shauna e Ridge. Quello che la Logan non sa è che la moglie di Eric sta spingendo per un secondo matrimonio, questa volta nozze in quel di Los Angeles. Si faranno?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 settembre 2021

Quinn continua a essere convinta che solo dopo un secondo matrimonio tra Shauna e Ridge, Brooke si potrebbe rassegnare. E quello che è successo per l’ennesima volta, un altro scontro tra Bill e Ridge potrebbe facilitare le cose. Proprio per questo motivo Quinn insiste con Shauna. Bisogna organizzare un secondo matrimonio in modo che Brooke si renda conto con i suoi occhi di quello che succede tra la madre di Flo e quello che dovrebbe considerare il suo ex marito. Dopo la discussione avuta con Ridge, Bill inizia a chiedersi quanto conti davvero nella sua vita Brooke e quanto conti Katie, a quanto pare pensa di amarle in modo diverso entrambe.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5. Assolutamente da non perdere l’ultimo episodio del mese e poi tanti altri colpi di scena tutti da seguire!