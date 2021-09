Beautiful anticipazioni: Ridge accetterà di risposare Shauna oppure no?

Siete curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 1 ottobre 2021? Inizia un nuovo mese e inizia anche un nuovo fine settimana per la programmazione di Canale 5 al sabato. Beautiful andrà regolarmente in onda, a seguire vedremo poi Scene da un matrimonio. Poi si torna a parlare il linguaggio della soap con Love is in the air e per finire la linea passa a Verissimo. Sarà questa, almeno per i prossimi mesi, la struttura del sabato pomeriggio di Canale 5. E tornano quindi anche le nostre anticipazioni. Curiosi di sapere che cosa succederà a Los Angeles? Iniziamo chiaramente dalla puntata del venerdì. Il primo ottobre 2021 inizia un nuovo mese per la soap americana di Canale 5. Si farà il nuovo matrimonio tra Shauna e Ridge? Quinn ormai non pensa ad altro. La Fuller infatti è convinta di questa cosa: se riuscirà a dimostrare a tutti che Shauna e Ridge sono una coppia, anche Brooke si metterà finalmente l’anima in pace. Ma Quinn non sa che ha a che fare con un osso molto duro e che la Logan, ha capito che dietro alla fine della sua storia con Ridge c’è un grande inganno, per questo ha deciso di mettere insieme le prove per dimostrarlo.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 ottobre 2021

Quinn non ha in Eric un alleato per quello che sta cercando di fare; il padre di Ridge infatti, fin dal primo momento si p schierato dalla parte di Brooke e pensa che suo figlio possa stare solo al fianco della Logan, la donna che più ama al mondo. Ma la Fuller non si arrende e procede con i preparativi per questo matrimonio. Si farà oppure no? Davvero difficile a dirsi. Nel frattempo le condizioni di Steffy non migliorano. La ragazza è ancora dipendente dai farmaci e il dottor Finnegan invece che aiutarla, proponendole di disintossicarsi, a quanto pare, continua a starle accanto nel modo sbagliato. Bill invece, parlando con Wyatt si dice ancora innamorato di Katie e forse è pronto anche a dimostrarle che in realtà vuole stare al suo fianco e non vuole che tutto si distrugga a causa di quello che è successo con Brooke. La Logan sarà pronta a perdonare Spencer anche questa volta dopo tutto il male subito? Appuntamento a domani, come sempre ore 13,40 per scoprire che cosa accadrà!