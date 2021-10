Beautiful anticipazioni: Brooke fermerà il matrimonio bis tra Shauna e Ridge?

Quinn non demorde e continua a insistere. Ridge non si aspettava che la Fuller si impuntasse su questa cosa e non aveva mai pensato di rispostare Shauna, anzi. Fino a qualche giorno prima aveva persino pensato di annullare il matrimonio. Ma adesso le cose sono cambiate, che cosa farà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda lunedì 4 ottobre 2021. Vi ricordiamo infatti che dopo la puntata del sabato, la soap americana non va in onda la domenica ma ci aspetta lunedì. Per cui le nostre anticipazioni ci rivelano quello che accadrà a inizio settimana. Vediamo insieme le ultime news, ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama del 4 ottobre 2021

Bill, confuso, dice a Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Quinn cerca di convincere Shauna, e successivamente Ridge, a celebrare un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia, perché è convinta che solo questo impedirà a Brooke di continuare ad intromettersi tra loro.

Quinn vuole convincere Ridge a ripetere a Los Angeles la cerimonia di nozze con Shauna, perché crede che ciò darà un messaggio forte a Brooke, che dovrà rassegnarsi alla fine della sua storia con Ridge. Quest’ultimo alla fine acconsente e lo dice a Brooke, che lo implora di non farlo. Questo matrimonio si farà o non si farà? La Logan fermerà in tempo il nuovo piano diabolico della Fuller che sembra davvero ottenere tutto quello che vuole? Nel frattempo Bill si dà molto da fare perchè vuole che Katie capisca che per lui è importante e che ha sbagliato. Non ci resta che darvi quindi appuntamento a lunedì con la nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. E continuate a leggere tutte le anticipazioni con le news da Los Angeles!