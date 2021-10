Beautiful anticipazioni: Finnegan e Steffy sempre più vicini ma Liam indaga

Tornano come sempre le nostre anticipazioni di Beautiful: pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5? Le anticipazioni ci rivelano quello che accadrà domani, 5 ottobre 2021 con un nuovo episodio tutto da seguire. Avrete visto che Quinn ha un solo obiettivo: far sposare davanti alla famiglia Ridge e Shauna. Secondo la Fuller infatti, così facendo Brooke capirebbe che il matrimonio è davvero finito. E a giudicare dalla reazione che la Logan ha avuto quando il suo ex le ha rivelato questa notizia, possiamo davvero pensare che Quinn aveva ragione. Ma alla fine, questo matrimonio tra Ridge e Shauna, si farà o non si farà? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 ottobre 2021

Steffy continua ad abusare dei farmaci e suo fratello Thomas, invece che fermarla, a quanto pare la asseconda. Il giovane infatti le ha portato un regalo da parte di Winny, che sa bene dove trovare droga e pillole a quanto pare. Nella scatola di una bambola la ragazza trova una nuova confezione di pasticche. La sua dipendenza ormai è fuori controllo.

Liam si rende conto che nella vita di Steffy c’è qualcosa che non funziona ma non sa che per l’ennesima volta anche Thomas sta ostacolando tutto, invece che aiutare sua sorella. In ogni caso il giovane Spencer va a trovare il dottor Finnegan e gli chiede se il suo interesse per Steffy sia non solo professionale. Se così fosse lui ne sarebbe contento, ma vuole essere sicuro che Steffy non soffra un’altra volta. Ridge deve decidere che cosa fare: Brooke lo ha pregato di non sposare di nuovo Shauna e di ripensare al loro matrimonio. Ma il Forrester, anche a causa delle intromissioni di Bill nel suo rapporto con Brooke, ha le idee molto confuse. Che cosa succederà adesso? Brooke sospetta ma non ha le prove per dimostrare che Quinn abbia orchestrato tutto, le troverà? Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful.