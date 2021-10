Beautiful anticipazioni: Liam salverà Steffy dalla sua dipendenza? Thomas tace

Importanti variazioni di palinsesto per questo fine settimana. La partita dell’Italia che si giocherà alle 15 di domenica cambia le carte in tavola e per questo su Canale 5 domenica pomeriggio vedremo le soap più amate dal pubblico di mediaset, e quindi anche Beautiful! Ma con le nostre anticipazioni iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful di domani, 9 ottobre 2021 visto che la soap americana ci aspetta anche al sabato pomeriggio, prima di Scene da un matrimonio. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap, Liam si è mostrato molto preoccupato per quello che sta succedendo a Steffy ma anche Ridge, invece che preoccuparsi per sua figlia crede che il giovane Spencer possa essere in qualche modo geloso della relazione che sta per nascere tra il dottor Finnegan e la sua ex moglie. Liam prova in tutti i modi a spiegare la sue ragioni ma passa solo per la persona gelosa della sua ex…Hope al contrario di Liam, si mostra invece felice per la novità che c’è nella vita di Steffy e spera che la ragazza possa finalmente voltare pagina. Non immagina neppure lontanamente quello che in realtà sta accadendo nella vita della Forrester. Qualcuno salverà Steffy? Scopriamolo con le anticipazioni e le ultime news da Los Angeles, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 ottobre 2021

Thomas e Ridge continuano a dire a Liam che non deve preoccuparsi per Steffy. Ma i punti di vista delle persone coinvolte in questa storia sono ben diversi. Thomas infatti dovrebbe essere realmente preoccupato per quello che sta succedendo nella vita di Steffy visto che sa della sua dipendenza da farmaci. Alla fine della discussione però Liam decide di fare di testa sua e va da Steffy. La trova svenuta a letto e inizia a capire che la ragazza ha preso qualcosa. Si rende conto, trovando un flacone di farmaci, di quello che è successo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda anche domenica alle 14.