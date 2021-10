Una vita anticipazioni: Laura ucciderà Felipe? La richiesta di Velasco

Siete curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 11 ottobre 2021? Felipe andrà a Cuba per cercare Santiago o alla fine le cose cambieranno? Come avrete visto infatti Genoveva ha deciso di licenziare Laura e questo potrebbe rimettere tutto in discussione. Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama di lunedì. Prima di raccontarvi quello che vedremo nella seconda parte dell’episodio 1260 di Acacias 38, vi ricordiamo che domani per Canale 5 sarà un pomeriggio speciale. Dopo Beautiful vedremo Una vita e poi al posto di Uomini e Donne arriva invece Amici.

I vicini commentano il dramma di Ildefonso, Camino invece lo rassicura dicendogli che non lo lascerà solo. A casa dei giovani sposi si presenta il nonno di Ildefonso, che schiaffeggia suo nipote. Ramon si confida con Liberto e si dice preoccupato per i rapporti familiari che si stanno incrinando per colpa della politica. Bellita propone a Jacinto di inserire in una delle sue canzoni il richiamo da pastore. Il portinaio accetta con entusiasmo, anche se Servante cerca di dissuaderlo.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 ottobre 2021

Genoveva chiede a Felipe di non andare a Cuba a cercare Santiago per portarlo ad Acacias a testimoniare all’appello; inoltre, gli confessa di essere ancora innamorata di lui. Javier Velasco assiste alla scena, trascina a casa Genoveva e la rimprovera per essersi umiliata. L’uomo l’accusa di aver tramato sempre contro di lui, di essersi approfittata del fatto che si fosse innamorato di lei. L’accusa di averlo preso sempre in giro; Genoveva prova a dirgli che sta sbagliando, che ha solo mentito con Felipe perchè non vuole che vada a Cuba a cercare Santiago, che potrebbe raccontare tutto quello che è successo con Marcia. L’avvocato non crede più alle parole di Genoveva. Sopraffatto dalla gelosia, poco dopo, Velasco decide di chiedere a Laura di assassinare Alvarez-Hermoso.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 11 ottobre 2021, come sempre alle 14,10 su Canale 5. E a seguire una puntata da non perdere di Amici che si sposta eccezionalmente al lunedì al posto di Uomini e Donne.