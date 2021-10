Beautiful anticipazioni: Steffy alla follia accusa Liam di rapimento

Liam non se la sente di lasciare la piccola Kelly con Steffy dopo quello che ha scoperto, ha paura che sua figlia possa essere in pericolo. Tra l’altro la cosa che lo preoccupa maggiormente è anche la reazione di Steffy che di fronte all’evidenza ha continuano a negare tutto, invece che chiedere aiuto al suo ex marito ammettendo la sua dipendenza da farmaci. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 ottobre 2021. Come avrete capito, Ridge si schiera subito dalla parte di sua figlia, quello che però non sa è che Thomas si era reso conto della dipendenza di Steffy ma invece che aiutarla, ha continuato a tacere e le ha persino portato dei farmaci…Liam non sa davvero che cosa pensare ma sa che deve tenere Kelly al sicuro, per questo la porta via.

Ovviamente Steffy ha raccontato a suo padre e a Thomas una versione totalmente diversa della storia, dicendo che Liam l’ha trovata addormentata sul divano e che l’ha accusata di non essere una buona madre. Non ha parlato in nessun modo dei farmaci…Liam invece, ancora molto provato, ha cercato di trovare conforto nelle parole di Hope e di Brooke che ovviamente si sono schierate dalla sua parte…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 ottobre 2021

Steffy, accusata di essere dipendente dagli oppiacei, grida con dolore di non essere una drogata. Intanto Thomas e Ridge, a casa di Steffy, cercano di capire cosa sia successo. Ma è difficile farlo visto che lei continua a raccontare una versione die fatti totalmente non veritiera e incolpa persino Liam di aver rapito sua figlia. Thomas crede che sia per via del dottor Finnegan non ha ancora capito quello che è successo realmente e che Spencer adesso sa tutto dei farmaci.

Brooke non risponde al telefono e Ridge esce per cercare Steffy. Hope è categorica: fino a quando Steffy non sarà guarita, non riavrà sua figlia! La ragazza è davvero molto preoccupata per la bambina e per suo marito per cui non intende far si che Steffy si avvicini a lei, almeno per il momento…Come avrete capito, nelle prossime puntate ne vedremo davvero delle belle e i colpi di scena non mancheranno…Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful su Canale 5 alle 13,40.

