Una vita anticipazioni: Felipe uscirà dal coma prima che Laura completi l’opera?

Siete pronti per scoprire se alla fine Laura troverà il modo di uccidere Felipe in ospedale ? Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 21 ottobre 2021. Velasco ha paura di essere scoperto e ordina a Laura di agire il prima possibile. Sa che Genoveva potrebbe avere dei dubbi e vuole mettere fine a questa storia il prima possibile. Ma in ospedale gli occhi di tutti sono puntati su Laura. Anche Lolita che è andata a trovare Felipe non riesce a capire perchè la domestica, che ha denunciato Felipe per abusi, continui a stare nella sua stanza. E proprio mentre Laura sta cercando di compiere l’omicidio perfetto, Lolita entra e la interrompe ma non capisce quello che stava succedendo. In ospedale arriva anche Genoveva…Vediamo che cosa accadrà con il faccia a faccia tra le due donne!

L’appuntamento con Una vita è per domani, 21 ottobre 2021, con la seconda parte dell’episodio 1264 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 ottobre 2021

Antonito non riesce più a scrivere un buon discorso, ora che non è più in competizione con il padre, ma Ramon lo sprona a non abbattersi. Sabina e Roberto intendono acquistare il ristorante Nuovo Secolo e incaricano il nipote Miguel delle trattative. Lolita vuole credere alle parole di Laura anche se continua a non capire perchè sia ancora in quella stanza di ospedale con una persona che le ha fatto del male. Inaspettatamente arriva anche Genoveva che ha deciso di andare al capezzale di suo marito nonostante Velasco le avesse chiesto di non farlo. Lolita spiega a Genoveva quello che i medici hanno detto e quali sono le condizioni di salute di Felipe. Genoveva rimasta da sola nella stanza con Felipe per l’ennesima volta gli dichiara tutto il suo amore. Quando Laura entra nella stanza e trova Genoveva non sa che cosa fare. La donna la mette con le spalle al muro, sicura che sia stata lei a fare del male a Felipe e le chiede quale sia il motivo visto che lei le ha dato tutto. Lo ha fatto per dispetto? Genoveva la invita ad andare via e a non farsi più vedere. Come farà ora Laura a portare a termine la sua missione? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.

