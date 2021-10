Una vita anticipazioni: Laura deve uccidere Felipe ma arriva il colpo di scena

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 26 ottobre 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale5. Come avrete visto, il medico è stato molto chiaro con Genoveva: Felipe ha poche ore per svegliarsi, se non succederà, questo significa che la sua vita sarà per sempre quella di un vegetale in un letto di ospedale. Genoveva si rende conto di essere ancora innamoratissima di Felipe e inizia a pregare affinchè suo marito possa svegliarsi. Succederà? Ce ne parliamo con le anticipazioni per la prossima puntata della soap di Canale 5. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1266 della soap spagnola e poi voi come sempre arrivano le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 26 ottobre 2021

Genoveva non può fare altro che restare in ospedale e sperare che Felipe si riprenda il prima possibile. Le ore passano e la paura che non esca dal coma è sempre più grande. Genoveva intanto si rende conto di quanto ancora sia legata a suo marito anche se è costretta a mentire con Velasco, non può cambiare la sua strategia proprio adesso. Le signore si riuniscono a casa di Genoveva per pregare per Felipe, lo stesso fanno i domestici. Bellita ha dei disturbi alla gola che la preoccupano; la cantante riceve una proposta da un rinomato teatro di Madrid, ma decide di temporeggiare e così José Miguel non comprende il comportamento della moglie. C’è grande aspettativa per il discorso pubblico di Antonito, che non delude le aspettative e desta in Ramon un immenso orgoglio.

Ildefonso torna a casa da Camino e la ragazza si scusa per tutto quello che è successo ma in realtà è solo un suo sogno. Infatti del marito non ci sono ancora tracce e forse la giovane figlia di Felicia sta per ricevere una notizia devastante…Ma lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere tutte le ultime news da Acacias 38.

