Una vita anticipazioni: Laura e Genoveva salvano Felipe e stringono un nuovo patto

Siete pronti per scoprire se alla fine Laura ucciderà Felipe o confesserà a Genoveva quello che Velasco le ha ordinato di fare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 5 novembre 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo che cosa accadrà in ospedale visto che Genoveva è entrata nella stanza di Felipe proprio mentre Laura stava per soffocarlo con un cuscino. Come andrà a finire questa storia, a rimettersi sarà Laura oppure le due donne si alleeranno contro Velasco decidendolo di farlo fuori? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1272 della soap spagnola ed ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 novembre 2021

Velasco aveva fatto male i suoi conti a quanto pare. Genoveva infatti è ritornata subito in ospedale e ha trovato Laura nella stanza di Felipe. La donna non ha ancora fatto del male all’avvocato ma quando Genoveva arriva, la minaccia con una pistola e prima he possa chiedere aiuto la costringere a chiudere la porta, continuando a puntare un’arma contro di lei. Genoveva le ricorda che non è una assassina ma Laura ribadisce di esser stata costretta e minaccia ed è pronta a tutto. Bellita si fa visitare da un medico e si sente dire che l’unico modo per non perdere del tutto la voce è tenerla a riposo a lungo. Antonito è fiducioso del risultato delle elezioni e si crogiola nelle attenzioni che riceve da tutti i vicini. Ramon gli consiglia di restare con i piedi per terra e dopo una piccola discussione, il giovane sviene. Laura non è una persona cattiva e così quando Genoveva le promette che si prenderà cura di sua sorella Lorenza e che non dovrà più obbedire agli ordini di Velasco, la ragazza mette l’arma a terra e nessuno si fa male, almeno per il momento. I Dominguez sono disperati e sono sul punto di annullare i concerti di Bellita, ma a un tratto il dottor Puerta, un’eminenza nel campo delle patologie dell’apparato fonatorio, si presenta alla loro porta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che chiude la settimana. Si va in onda il venerdì con l’ultimo appuntamento settimanale per poi tornare a fare compagnia al pubblico di Canale 5, che ama moltissimo la soap spagnola, lunedì alle 14,10 come sempre.

