Una vita anticipazioni: Velasco capisce tutto, pronto a uccidere Genoveva, lo farà?

Camino accetterà di fare una festa per il suo compleanno visto che sta per tagliare un traguardo importante? Anabel vuole che la sua amica, dopo tanta sofferenza, si goda un giorno di festa ma le cose non sono semplici perchè Camino sta ancora soffrendo moltissimo dopo la morte di Ildefonso. Cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 novembre 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo anche quali saranno le prossime mosse di Genoveva che vuole fare in modo che Felipe non ricordi nulla e che quindi eviti il contatto con i suoi amici. Genoveva deve tenere a bada anche Velasco, che vuole ancora Felipe morto. Per il momento l’avvocato sembra aver creduto alle parole della donna che gli ha detto che Felipe è in fin di vita e che gli resta poco da vivere. Genoveva gli ha promesso che non appena sarà vedova, il suo cuore diventerà suo. E Velasco, almeno per il momento, sembra averci creduto. Josè intanto ha fatto delle scoperto su quello che Bellita sta bevendo: è un farmaco oppure no? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano la trama della seconda parte dell’episodio 1276 di Acacias 38 in onda proprio domani su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 novembre 2021

Genoveva spiega a Laura il piano che ha in mente per far fuori Velasco ma non sa che ha a che fare con una persona molto intelligente che non si fida di lei anche se prova un sentimento d’amore. Anabel alla fine ha convinto Camino a incontrare sua madre e insieme a Marcos, passano tutti dei momenti abbastanza sereni per il compleanno della ragazza. Genoveva si prepara per la cena che ha organizzato con Velasco: ha intenzione di avvelenarlo e per questo mette qualcosa nel bicchiere dello Champagne. Solo Laura sa quelle che sono le intenzioni della donna anche se non fino in fondo. Camino rimasta da sola pensa a Maite…Intanto Genoveva offre lo Champagna e Velasco che però non si fida di lei a la invita a bere da quel bicchiere che gli aveva offerto. Genoveva prende in mano la coppa dello Champagne ma non beve e l’avvocato capisce che lei lo stava ingannando. Non vuole più sentire ragioni: la ucciderà con le sue stesse mani, ma lo farà davvero?

Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita, non perdete le nostre anticipazioni per essere sempre informati con le ultimissime da Acacias 38.

