Una vita anticipazioni: Velasco ucciso da Laura, nuovo patto con Genoveva

Genoveva pensava di avere a che fare con un uomo facilmente manipolabile ma si sbagliava perchè Velasco è furbo, molto furbo e non è caduto nella sua trappola. L’uomo non ha bevuto dal calice di Champagne che lei gli aveva offerto e quando si è rifiutata di bere , Velasco ha avuto la prova. Ha capito che Genoveva voleva ucciderlo. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama dell’ultima puntata settimanale della soap di Canale 5. Una vita ci aspetta domani, 19 novembre 2021, con la puntata del venerdì che chiude una settimana ricca di colpi di scena e vedremo anche altre sorprese. In arrivo ad esempio, una visita inaspettata per Camino che dopo tanta sofferenza, finalmente ritroverà il sorriso. Scopriamo quindi qualcosa in più con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi. Vi ricordiamo che su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1277 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni la trama di domani 19 novembre 2021

Laura sapeva dell’incontro tra Genoveva e Velasco e non aveva lasciato la casa della sua padrona. Mentre l’avvocato minaccia quindi di uccidere Genoveva, lei sta ascoltando tutto e alla fine decide di intervenire. Laura ricorda quindi di avere ancora la pistola che Velasco le ha dato per uccidere Felipe e la usa, giusto in tempo perchè l’avvocato stava per uccidere Genoveva. Per far si che nessuno senta il colpo di pistola, la ragazza usa dei vestiti e infatti, non si sente nulla ma Velasco cade a terra ferito da un colpo di arma da fuoco. Per l’avvocato sembra essere arrivato il capitolo finale…Proprio mentre Camino sta pensando al grande amore della sua vita, alla porta bussa Maite arrivata dalla Francia per riabbracciare la ragazza. Maite rinnova a Camino tutto il suo amore e le rivela di essere tornata solo per lei. Camino non potrebbe essere più felice.

Laura e Genoveva si alleano dopo la morte di Velasco, adesso devono liberarsi del cadavere dell’uomo. Decidono di metterlo in un baule e di farlo portare via il prima possibile. Finalmente Genoveva è libera visto che nessuno la può ricattare per quello che ha fatto e non è neppure lei a essersi macchiata le mani di sangue, tutto sembra andare nel migliore dei modi…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.

