Beautiful anticipazioni: Liam non si fida di Finnegan, fa bene?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 23 novembre 2021? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire che cosa farà Hope adesso che si è resa conto che Liam è ancora molto geloso di Steffy e che questo significa quindi che suo marito prova qualcosa per la Forrester? Steffy sembra voler voltare pagina e come abbiamo visto, si è avvicinata a Finnegan. I due si sono lasciati andare a un bacio più che passionale, possiamo considerarlo l’inizio di una storia d’amore? Il periodo trascorso nella clinica sembra aver fatto bene a Steffy che adesso guarda al futuro con maggiore serenità. In Liam però resta sempre il grande dubbio: siamo davvero sicuri che Finn sia la persona giusta per Steffy, il bel dottore è davvero sincero nei suoi sentimenti per la Forrester?

Scopriamo quindi maggiori dettagli con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 novembre 2021

Liam non ha fatto nulla per nascondere a Steffy il fatto che non si fidi di Finnegan e lei ha capito quelle che sono le preoccupazioni del suo ex. Ma adesso deve pensare alla sua vita e deve voltare pagina visto che Liam ha scelto di stare al fianco di Hope e di crescere insieme a lei Beth. Steffy merita di avere al suo fianco una persona che la ami e per questo sceglie di darsi una possibilità con Finnegan, felice di come stanno andando tra loro le cose. Il fatto che Liam abbia dei dubbi su questa storia, è però un tarlo per tutti. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful con le anticipazioni da non perdere e le ultime news dagli Usa. Continuate a leggerci per scoprire tutti i dettagli!

