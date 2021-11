Una vita anticipazioni: Liberto mente con Felipe ma non lo farà per molto

Come farà Genoveva a gestire il rientro di Felipe ad Acacias 38 evitando che i suoi amici gli raccontino che cosa stava realmente succedendo tra loro e quello che la donna aveva fatto? E come farà a gestire anche la situazione di Velasco? Per il momento nessuno ha segnalato la scomparsa dell’uomo ma molto presto potrebbero esserci novità anche su questo fronte! Scopriamo ogni dettaglio con le nuove anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo quindi dalla trama di Una vita per la puntata di domani, 23 novembre 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1278 di Acacias 38. Non mancheranno i colpi di scena e le novità, ad esempio, bisognerà capire cosa faranno Maite e Camino, adesso che sono di nuovo insieme…E come reagirà Felipe al suo rientro in casa, ricorderà qualcosa di quello che è stato tra lui e Genoveva? Ecco le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 novembre 2021

Genoveva non vuole che Felipe entri in contatto con le persone che potrebbero destabilizzarlo, raccontando dettagli sulla sua vita passata che lei per il momento, vuole nascondere. La donna si mostra addolorata per il fatto che Felipe non ricordi nulla di quello che è stato il loro grande amore e mostra anche una foto del matrimonio. Anabel va a trovare Camino e scopre che Maite è tornata ad Acacias 38 sembra quindi felicissima di fare la conoscenza, ben sapendo che la sua amica potrà finalmente stare con la persona che più ama al mondo. Genoveva convoca Fabiana e Liberto e mette in chiaro con loro le cose: Felipe non deve essere destabilizzato perchè ne vade della sua salute, non gli devono parlare di quello che è successo con Marcia e di come stavano le cose tra loro. Ma siamo davvero sicuri che Liberto e Fabiana e anche gli altri amici di Felipe, possano mentirgli e fino a quando andrà avanti questa sceneggiata? Liberto tra l’altro non sembra avere nessuna intenzione di fingere con Felipe e vorrebbe raccontargli tutto il prima possibile. Rosina sembra essere la sola a comprendere le ragioni di Genoveva mentre Liberto appare molto stranito dal fatto che Felipe sia così devoto e innamorato della Salmeron. Se solo sapesse tutto quello che ha fatto, non le starebbe neppure vicino per pochi secondi…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".