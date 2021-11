Una vita anticipazioni: Felipe è davvero smemorato o finge per incastrare Genoveva?

Maite non poteva restare nascosta in casa di Camino e alla fine ha deciso di contattare Liberto. Ha bisogno di lui ma vuole anche dirgli quello che sta succedendo. E le altre abitanti di Acacias 38, come prenderanno il ritorno di Maite in paese? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 26 novembre 2021. Vi ricordiamo che questa settimana Una vita non si ferma al venerdì. Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap spagnola al sabato, al posto di Love is in the air, per cercare di incassare ascolti un po’ più alti, visto che la soap turca non stava facendo da traino in modo eccellente a Verissimo. Una vita quindi andrà in onda domani, con la seconda parte dell’episodio 1279 della soap, e poi anche sabato pomeriggio intorno alle 15,35 subito dopo Scene da un matrimonio. Ma torniamo adesso alle nostre anticipazioni: che cosa succederà nella puntata di domani di Una vita?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 novembre 2021

Maite decide di incontrare Liberto anche perchè deve ancora riscuotere del denaro che l’uomo le deve. Liberto le chiede quali siano le sue intenzioni visto quello che è successo con Camino. La donna a quanto pare vorrebbe chiedere alla figlia di Felicia di andare via con lei. Ma siamo sicuri che la mamma della giovane lo permetta? Marcos e Felicia tornano dal viaggio di nozze molto felici per come sono andati questi giorni che hanno trascorso insieme. La donna non immagina neppure che anche sua figlia ha ritrovato il sorriso grazie a Maite, che è tornata ad Acacias 38. I due iniziano una nuova vita insieme, in casa di Marcos.

Bellita, commossa da una lettera di Cinta, decide di non annullare il concerto e sperimenta altri trattamenti per recuperare la voce in tempo. Nel frattempo vicini e domestici si insospettiscono della sua sparizione e Rosina manda Casilda dai Dominguez a curiosare. Sabina si conquista la simpatia dei domestici cucinando per loro. Anabel informa Felicia di aver detto a Camino del matrimonio, visto che adesso considera la ragazza sua sorella, lei sta dalla sua parte. Ramon è molto emozionato per l’incontro con Felipe. L’avvocato sembra essere felice di incontrare i suoi amici ma stupisce subito tutti con una domanda. Chiede infatti al Palacios e a Liberto che cosa ne pensino della relazione con Genoveva. Anche la Salmeron resta spiazzata, non si aspettava una domanda di questo genere. Lolita e Ramon organizzano una sorpresa ad Antonito per festeggiare la sua nomina a deputato...

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 26 novembre 2021. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5. E voi siete sicuri che Felipe abbia ancora vuoti di memoria? Potrebbe fingere per smascherare Genoveva?

