Beautiful anticipazioni: il gesto di Liam spiazza Finn e Steffy

Zoe non riesce a prendere una decisione e decide di parlare con Zende della proposta che le è stata fatta da Carter. La ragazza gli spiega che l’imprenditore le ha proposto di andare a vivere insieme ma che al momento, non se la sente. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful per la puntata di domani, 27 novembre 2021. Vi ricordiamo che sarà l’ultima puntata settimanale di Beautiful, quella del sabato, la soap torna poi in onda lunedì pomeriggio. E adesso passiamo alle anticipazioni: Liam si renderà conto che è arrivato il momento di pensare solo alla sua famiglia lasciando da parte Steffy e quello che vuole o non vuole fare con altri uomini ? Hope è stata abbastanza chiara, adesso Liam deve dimostrare di avere delle priorità. Vediamo nel dettaglio quindi, cosa succederà domani a Los Angeles…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 novembre 2021

Liam ha parlato con Hope di tutto quello che sta succedendo da quando ha capito che Finnegan potrebbe essere l’uomo giusto per Steffy. La Forrester ha scelto di lasciarsi andare e ha dichiarato il suo amore al medico. Anche il dottore è innamorato a quanto pare della ragazza e i due parlano di sentimenti…Proprio mentre stanno ancora insieme in casa, e per la prima volta così vicini, arriva Liam che ha qualcosa da dire. Il giovane Spencer infatti ha deciso che metterà da parte tutte le sue gelosie e le sue paure e lascerà che la sua ex moglie inizi una nuova storia d’amore, senza essere per lei un ostacolo. Steffy e Finn ascoltano quindi le parole di Liam che sembra essere realmente molto sincero. Tutto è bene quel che finisce bene? Non perdere di vista questa story line perchè ne vedremo ancora delle belle, molto belle…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 27 novembre 2021 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".