Beautiful anticipazioni: Thomas ha di nuovo Hope nel mirino

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 30 novembre 2021? Non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che sta per succedere a Los Angeles. Facciamo il punto della situazione: Liam ha detto a Steffy che è contento della sua nuova storia con Finnegan e che non sarà quindi d’ostacolo a questo amore. Dopo aver parlato con Hope infatti il giovane Spencer si era reso conto di aver forse esagerato. Ma resta comunque un alone di mistero su tutta questa situazione visto che Liam continua a non vedere di buon occhio, al 100%, il dottore. Non capisce infatti come sia stato possibile che non si sia reso conto dei problemi di dipendenza di Steffy…In ogni caso, si fa da parte. Nel frattempo, Carter riceve dei no da parte di Zoe che ha deciso di prendersi il suo tempo e anche il suo spazio. Per questo motivo non si è trasferita da lui ed è parecchio evidente che la giovane provi qualcosa per Zende…E a quanto pare anche lo stilista è colpito dalle doti canore della ragazza che gli mostra la sua abilità con la chitarra, tra loro scatterà la scintilla? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 novembre 2021

Zoe si sta trovando inaspettatamente bene con Zende e questo la sta allontanando dalla sua vita sentimentale con Carter. L’imprenditore però non demorde e cerca di fare qualsiasi cosa per dimostrare a Zoe che potrebbero essere una bella coppia. Carter quindi la invita a cena e le chiede di raggiungerlo a casa, forse spera che la ragazza possa comprendere che tra di loro, c’è qualcosa di speciale e accetti quindi di andare a vivere con lui. Liam e Hope parlano di quello che sta succedendo nella vita di Steffy ma non solo. La giovane stilista si chiede anche se finalmente Thomas sia cambiato e possa anche essere di aiuto a Steffy nella sua nuova vita.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 30 novembre 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5. E a seguire una nuova puntata di Una vita.

