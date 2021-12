Beautiful anticipazioni: il manichino di Hope ossessiona Thomas

Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 2 dicembre 2021? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Si tornerà a parlare di Thomas. Nelle ultime settimane infatti il giovane era stato messo in disparte, centrale era stata invece tutta la vicenda legata a Steffy e alla sua dipendenza da farmaci. Ma nei prossimi episodi di Beautiful vedremo che il Forrester tornerà alla ribalta. E infatti avrete già visto nelle ultime puntate quanto Thomas possa essere folle visto che è arrivato a ordinare un manichino con le fattezze di Hope. C’è da dire che gli sceneggiatori americani sono davvero geniali. Hanno deciso di usare le bambole che erano servite nel periodo del covid per imbastire nuove trame ed ecco i risultati. Una nuova story line che lascerà tutti senza fiato…Siete pronti per scoprire che cosa farà Thomas con quella bambola che rappresenta Hope? Iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 dicembre 2021

Hope sembra essere convinta del cambiamento di Thomas ma neppure immagina quello che sta succedendo a casa del giovane stilista. Sia Brooke che Liam le ricordano che Thomas non potrà mai cambiare e che resterà per sempre ossessionato da lei. Nel frattempo Wyatt e Flo, dopo tutto quello che è successo, cercano di capire che cosa abbiano realmente fatto le loro madri. Mentre parlando quindi del diabolico piano ordito ai danni di Ridge, che è stata la sola vittima in questa vicenda, la Fuller li interrompe. Non vuole avere le colpe in questa storia e cerca di spiegare ai due il suo punto di vista ma oggettivamente, c’è davvero poco da dire…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful. L’appuntamento è come sempre per domani, alle 13,40 su Canale 5 e a seguire una nuova puntata da non perdere di Una vita.

