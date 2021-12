Una vita anticipazioni: Felipe finge di essere smemorato per ingannare Genoveva in accordo con Mendez?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: abbiamo lasciato Genoveva sotto choc mentre si è ritrovata nel salotto con il commissario Mendez. E adesso che cosa succederà? L’uomo ha raccontato a Felipe tutto quello che ci sarebbe da sapere sul matrimonio e su quello che Genoveva ha fatto, incluso il processo che l’ha vista imputata per l’omicidio di Marcia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, per la puntata di domani, 2 dicembre 2021. Genoveva pensava di aver allontanato ogni pericolo da suo marito e non si aspettava di vedere Mendez a casa sua. Parlando con Felipe scopre subito che il commissario era passato solo per un saluto e che non sapeva nulla della sua amnesia. Apparentemente quindi Mendez non ha fatto parola con Felipe degli ultimi anni e di tutto quello che è successo tra lui e Genoveva. La donna però inizia a dubitare: siamo davvero sicuri che Mendez non abbia detto nulla a Felipe? Un dubbio che va detto, attanaglia anche tutti i telespettatori che seguono con passione Una vita. Molti infatti iniziano a credere che Felipe stia mentendo e che stia facendo il doppio gioco per trovare le prove che dimostrino che è stata Genoveva a uccidere Marcia. Sarà così ? E’ ancora presto per scoprirlo a quanto pare…Ma iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, in onda la prima parte dell’episodio 1282.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 dicembre 2021

Genoveva chiede a Mendez se si fermerà ancora molto ad Acacias 38 ma il commissario dice che sta andando via, era passato solo per un saluto. Felipe apparentemente non sembra essere turbato dalla visita di Mendez. Ma siamo davvero sicuri che i due non stiano tramando alle spalle di Genoveva? Felicia in lacrime spiega a Camino tutto il dolore che ha provato vedendola soffrire. Si è sentita in colpa per averla condannata a una vita che non era quella che lei avrebbe voluto fare. Una scelta che ha avuto delle conseguenze bruttissime, come il suicidio di Ildefonso. Camino stenta ancora a credere che sua madre possa essere pronta ad accettare la sua storia con Maite ed è felicissima. Le due donne finalmente fanno pace.

Nel frattempo a teatro il debutto di Bellita va nel migliore dei modi ma subito dopo l’esibizione si presentano nuovamente per la donna dei problemi alla voce. Adesso Camino e Maite devono decidere che cosa fare: se ne andranno insieme da Acacias 38? Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita. La soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".