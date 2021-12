Beautiful anticipazioni: Eric si lascerà sedurre da Shauna?

Quinn non riesce a credere che Shauna sia rimasta a vivere in casa con Eric. Ha fatto tutto per la sua amica, per far si che tra lei e Ridge nascesse qualcosa e adesso la sola persona che ha perso tutto è proprio lei. La Fuller stenta a credere che siano andate davvero così le cose. E adesso, che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 dicembre 2021. Vi ricordiamo che anche questa settimana, la soap americana ci aspetta in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire poi per i fan delle soap spagnole, un lungo pomeriggio insieme a Una vita che andrà in onda con ben due episodi lunghi al sabato di Canale 5. Ma torniamo a Los Angeles dove come sempre, succede qualsiasi cosa. Thomas torna a casa e trova il manichino di Hope dal quale è sempre più ossessionato. Lo tratta come se avesse realmente di fronte una persona, una cosa che lascia davvero il pubblico della soap senza parole. E’ chiaro che il fratello di Steffy abbia urgente bisogno di aiuto…A quanto pare però nessuno si è reso conto della grave situazione in cui il Forrester si trova, sono tutti molto presi da altre faccende. Come andrà a finire questa storia? Vediamo la trama di domani, Beautiful ci aspetta come sempre su Canale 5 anche al venerdì, ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 dicembre 2021

Eric, molto deluso dal comportamento di Quinn che ha rotto la promessa che si erano fatti, sembra provare simpatia per Shauna ed impedisce a Quinn di mandar via la donna da casa sua. Flo e Wyatt non ne sapevano nulla e sono abbastanza turbati dalla presenza di Quinn in casa loro. La Fuller di certo non si aspettava tutto questo e mai avrebbe immaginato che suo marito potesse trovare piacevole la compagnia di Shauna, dobbiamo aspettarci una nuova storia d’amore ? Quando ci sono di mezzo i Forrester, ci si può davvero aspettare qualsiasi cosa!

A Los Angeles è arrivata Paris, la sorella minore di Zoe. La ragazza subito fa amicizia con Zende e conosce anche Carter, di cui non sapeva nulla. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 17 dicembre 2021 su Canale 5. Non mancate e continuate a leggere le nostre anticipazioni.

