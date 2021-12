Una vita anticipazioni: che cosa nascondono Marcos e Anabel nel loro passato?

E alla fine Cesario scopre che è Santiagio/Ismael che si sta nascondendo in casa di Bellita e Josè, che cosa farà con lui, denuncerà la sua presenza? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 dicembre 2021. Una nuova puntata al venerdì, vedremo in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1290 di Acacias 38. Come avrete visto Ismael si sta nascondendo per poter poi agire contro Felipe e Genoveva e vendicarsi di Marcia anche se al momento non è ancora chiaro quello che vuole fare…E bisognerà anche capire quelle che sono le intenzioni di Cesario, lo denuncerà oppure no? Non ci resta che scoprirlo ricordandovi appunto che Una vita ci aspetta domani, 17 dicembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5. In questi ultimi episodi della soap spagnola tra l’altro, si sta anche delineando tutta la story line che riguarda Marcos e sua figlia Anabel, che cosa nascondono i due? E che cosa vuole il fratello di Marcos da lui? Non ci resta che scoprirlo con le ultimissime da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 dicembre 2021

Cesareo intima a Santiago di lasciare casa Dominguez. Marcos vieta ad Anabel di frequentare Natalia, però non le rivela che la ragazza è arrivata con il fratello Aurelio. Anabel non riesce a comprendere il perchè di questo divieto… I Quesada si mettono in ghingheri per presentarsi a sorpresa alla festa di nozze di Marcos e Felicia, vogliono lasciare tutti di stucco. Antonito passa molto tempo fuori casa per lavoro e Lolita è molto seccata per questo. Roberto chiede a Ramon di intercedere con il direttore di una banca per avere un prestito. Dopo aver trascorso una romantica notte con Genoveva, Felipe inizia ad avere degli strani ricordi e ripensa anche alla conversazione che ha avuto in ospedale con Fabiana, una delle prime che gli ha parlato della sua relazione con Marcia…Jacinto continua a esercitarsi con Servante con le nuove canzoni per il suo provino. Tutto questo e molto altro nella puntata del venerdì di Una vita, come sempre alle 14,10 su Canale 5.

