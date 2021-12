Le soap di Canale 5 in pausa solo a Natale: la programmazione del 2021

Una settimana all’insegna delle soap di Canale 5 che non si fermano praticamente mai. In passato il pubblico è stato abituato a fare a meno delle amate soap per tutto il periodo delle feste ma non succederà nel 2021. La programmazione di Canale 5 per queste feste, resta quasi del tutto invariata, soprattutto per quello che riguarda le soap. Beautiful, Una vita e Love is in the air andranno in onda praticamente quasi tutti i giorni, con qualche eccezione. Per quanto riguarda la settimana di Natale, possiamo confermarvi, almeno per ora ( e pensiamo che non ci saranno cambiamenti dell’ultimo momento) che Mediaset ha deciso di mettere in pausa le soap solo il giorno di Natale. Il 25 dicembre cambia quasi tutto il palinsesto di Canale 5 e le soap quindi, non andranno in onda.

Le soap di Canale 5 in pausa a Natale: il calendario

Come detto in precedenza quindi, nella settimana di Natale le soap di Mediaset andranno sempre in onda. Beautiful ci terrà compagnia dal 20 al 24 dicembre; Una vita ci terrà compagnia in modo regolare dal 20 al 24 dicembre 2021 e sarà lo stesso per Love is in the air, con l’unica novità che riguarda la durata. Non essendoci Amici dovrebbe partite leggermente prima e anche dare la linea prima a Pomeriggio 5 news.

Le soap non andranno invece in onda a Natale. Il 25 dicembre infatti su Canale 5 sarà possibile vedere dopo il Tg5, la replica del concerto di Natale condotto da Federica Panicucci. A seguire poi, nel pomeriggio del 25 dicembre andrà in onda il film dal titolo Una tata magica, un classico di Natale.

Il 26 dicembre 2021 invece le soap di Canale 5 andranno regolarmente in onda. Amici e Verissimo come saprete si fermano, per cui alla domenica, sarà un pomeriggio dedicato alle soap e ai film di Natale. Si parte con Beautiful, come sempre alle 14 circa e poi con Una vita in onda fino alle 15. A seguire i film di Natale. Prima Natale e Bramble House in replica, e poi Tutto per una canzone, una prima tv su Canale 5.

