Una vita anticipazioni: Genoveva e Felipe pronti per la luna di miele ma ci sarà un colpo di scena

Genoveva ha deciso di fidarsi di Felipe, convinta che il marito non le stia mentendo. Lo ha messo alla prova abbastanza, adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? A quanto pare Felipe vuole fare un bellissimo regalo a sua moglie e le propone una nuova luna di miele, un altro viaggio per godersi questo ritrovato amore. Genoveva non riesce a credere che stia succedendo davvero...Quello che accadrà nella puntata di domani, 28 dicembre 2021, lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Andrà infatti in onda l’episodio 1296 della soap spagnola, vedremo la prima parte! Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà. Siete curiosi di sapere che cosa sta nascondendo Marcos? E avete già capito che cosa vogliono fare Roberto e sua moglie? Non dimenticate tra l’altro che Santiago si sta nascondendo ad Acacias 38 ed è pronto ad agire…

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 28 dicembre 2021

Miguel chiede ad Anabel di sposarlo, ma lei vuole più tempo per conoscerlo meglio; lui acconsente, ma in seguito i due hanno una discussione e Anabel sembra voler troncare la relazione. Proprio mentre Jacinto si rassegna a rinunciare alla carriera artistica, Servante lo informa che Portela, impressionato dalla tristezza della sua esibizione, vuole portarlo in Portogallo per sfondare come cantante di fado. Antonito spiega finalmente a Ramon quello che sta succedendo nella sua vita e l’uomo è molto orgoglioso per i cambiamenti fatti dal giovane. Adesso è davvero fiero di lui. Genoveva incontra Cesario e lo informa della sua imminente partenza con Felipe. Gli dice che stanno per fare un lungo viaggio… Felicia sembra essere un po’ più serena, vedendo suo marito più calmo…Ma presto potrebbe accadere qualcosa! Genoveva rivela anche a Susana e a Rosina che lei e Felipe stanno per partire e lo stesso fa l’avvocato, dopo aver incontrato alla locanda di Fabiana i suoi amici…I due sposini però non hanno fatto i conti con Santiago che sta aspettando il momento giusto per agire e a quanto pare, quel momento è arrivato…

Continuate a seguirci per avere tutte le ultime news e le anticipazioni da Acacias 38 e scoprire che cosa succederà nella calla più spiata di Spagna!

